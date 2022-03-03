Frontend

Обладаю навыками в Javascript, Vue.js, HTML, CSS, SASS, Git ,basic MySQL, basic Linux, Figma, Photoshop. Есть опыт администрирования сайта на 1С-Битрикс, наполнение контентом. Постоянно участвую в семинарах, посвящённых программированию (на текущий момент повышаю квалификацию/опыт в RS School). Умею работать в команде (брать ответственность, давать задания, читать чужой код). Пример моей работы на github :

https://avataralesia.github.io/online-store/

https://avataralesia.github.io/wildlife/.

https://avataralesia.github.io/de-tero/