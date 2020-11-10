Создание сайтов под ключ, дизайн, лендинг

Информация о компании:

Мы команда опытных профессионалов, в сфере web-программирования и интернет маркетинга.

Готовы помочь Вам реализовать Ваш проект и вывести бизнес в интернет!

«Если вашего бизнеса нет в интернете, значит, вас нет в бизнесе» - слышали такое? Это правда 

Специализируемся на создании сайтов и интернет-магазинов, с уникальным дизайном, технической поддержке и продвижении.

Оказываем следующие услуги:

1. Создание уникального дизайна для сайта или интернет-магазина (включая адаптивную версию)

2. Адаптивная и кроссбраузерная вёрстка и front-end разработка

3. Программирование и интеграция с CMS Wordpress, Opencart, ModX, PHP Framework Laravel, Yii2

4. Доработка функционала сайтов, подключение дополнительных модулей и функций для Wordpress, Opencart, ModX, PHP Framework Laravel, Yii2

5. Тестирование (QA) сайтов и интернет-магазинов

6. Наполнение (контент менеджмент) сайтов и интернет-магазинов контентом (тексты, картинки, инфографика)

7. SEO-аудит, SEO-продвижение сайтов и интернет-магазинов. Есть успешный опыт на рынке СНГ, Европы.

Наши преимущества:

1.Быстрый запуск сайта -вы получаете готовый и функциональный сайт всего от 10 рабочих дней

2.Беремся за проекты любой степени сложности, простые и неординарные, выполняем “тяжелую” графику в короткие сроки

3.Гарантийная поддержка до 12 месяцев после сдачи

4.Удобная панель для администрирования сайта и легкий доступ к статистике

5.Индвидуальный подход. Все проекты создаются строго в рамках пожеланий заказчика на основе индивидуальных дизайн-макетов

Будем рады сотрудничеству с Вами!

Для нас важен успех каждого проекта, над которым мы работаем!