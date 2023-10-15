Меня зовут - SAM, я специализируюсь на аналитической разведке, OSINT'у и информационному противоборству, уже несколько лет.

В наше время можно смело утверждать, что информация лежит в основе функционирования бизнеса. А раз так, то и проблеме работы с информацией стоит уделять пристальное внимание. Потеря чувствительной информации так же как и информационные атаки может уничтожить репутацию и бизнес.

Но не только бизнес несет в современном мире информационную угрозу. В последнее время с развитием теневого рынка персональных данных любой человек может столкнуться с буллингом, мошенничеством и вымогательством в сети.

У меня за плечами огромный опыт, который помогает решать множества различных задач с которыми может столкнуться как человек, так и компания в интернете.

Вот примерный список решаемых задач:

- Розыск должников и скрывающихся лиц.

- Аналитические справки на физических и юридических лиц.

- Поиск имущества и скрытых активов.

- Сбор сведений о компании (юр. лице).

- Проверка кандидатов и действующего персонала.

- Разработка стратегии в отражении информационных атак.

- Работа с негативом.

- Консультация (платно)

- Совет (бесплатно)

Это список основных задач решаемых на рынке. Естественно существуют нестандартные ситуации которые так же входят в рамки моей компетенции.

Что по цене?

Цена состоит из двух частей:

- Затратная часть. То есть ресурсы, необходимые для проведения запланированных мероприятий.

- Вознаграждение за успешное решение задачи и положительные отзывы.

Решение любого вопроса начинается с предварительного планирования мероприятий.

Для выполнения Вашего задания, мне потребуется знать абсолютно все детали волнующей Вас ситуации. Каждая мелочь может сыграть на руку.

Составляется план-смета, в котором я поэтапно прописываю перечень необходимых мероприятий и их стоимость на день составления сметы. Данный план согласовывается с заказчиком. Производится предоплата. В ходе реализации плана мероприятий мы видим, что следует делать дальше и либо находим решение проблемы, либо согласовываем с заказчиком дальнейшие мероприятия.

Стоит отметить, что структура плана не является неизменной и может корректироваться в зависимости от обстановки.

После реализации запланированных мероприятий, как правило, я решаю поставленную клиентом задачу. И после этого выплачивается вознаграждение за результат.

Это приблизительный перечень этапов для общего понимания стоимости работ.

Скорее всего возникает вопрос, почему именно я должен стать Вашим выбором?

В отличии от других "специалистов", я гарантирую две вещи: индивидуальный подход к каждому клиенту и конечно же безотказная оперативность выполнения работы.

Так же действует своя система "скидок" для постоянных клиентов при решений оперативных и стратегических задач.