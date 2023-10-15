В наше время можно смело утверждать, что информация лежит в основе функционирования бизнеса. А раз так, то и проблеме работы с информацией стоит уделять пристальное внимание. Потеря чувствительной информации так же как и информационные атаки может уничтожить репутацию и бизнес.
Но не только бизнес несет в современном мире информационную угрозу. В последнее время с развитием теневого рынка персональных данных любой человек может столкнуться с буллингом, мошенничеством и вымогательством в сети.
У меня за плечами огромный опыт, который помогает решать множества различных задач с которыми может столкнуться как человек, так и компания в интернете.
Вот примерный список решаемых задач:
- Розыск должников и скрывающихся лиц.
- Аналитические справки на физических и юридических лиц.
- Поиск имущества и скрытых активов.
- Сбор сведений о компании (юр. лице).
- Проверка кандидатов и действующего персонала.
- Разработка стратегии в отражении информационных атак.
- Работа с негативом.
- Консультация (платно)
- Совет (бесплатно)
Это список основных задач решаемых на рынке. Естественно существуют нестандартные ситуации которые так же входят в рамки моей компетенции.
Что по цене?
Цена состоит из двух частей:
- Затратная часть. То есть ресурсы, необходимые для проведения запланированных мероприятий.
- Вознаграждение за успешное решение задачи и положительные отзывы.
Решение любого вопроса начинается с предварительного планирования мероприятий.
Для выполнения Вашего задания, мне потребуется знать абсолютно все детали волнующей Вас ситуации. Каждая мелочь может сыграть на руку.
Составляется план-смета, в котором я поэтапно прописываю перечень необходимых мероприятий и их стоимость на день составления сметы. Данный план согласовывается с заказчиком. Производится предоплата. В ходе реализации плана мероприятий мы видим, что следует делать дальше и либо находим решение проблемы, либо согласовываем с заказчиком дальнейшие мероприятия.
Стоит отметить, что структура плана не является неизменной и может корректироваться в зависимости от обстановки.
После реализации запланированных мероприятий, как правило, я решаю поставленную клиентом задачу. И после этого выплачивается вознаграждение за результат.
Это приблизительный перечень этапов для общего понимания стоимости работ.
Скорее всего возникает вопрос, почему именно я должен стать Вашим выбором?
В отличии от других "специалистов", я гарантирую две вещи: индивидуальный подход к каждому клиенту и конечно же безотказная оперативность выполнения работы.
Так же действует своя система "скидок" для постоянных клиентов при решений оперативных и стратегических задач.