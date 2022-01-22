Студия веб дизайна и веб программирования
IVCS
Студия веб дизайна и веб программирования .
Мы всегда рады сделать для вас качественный и продающий сайт .
Наша команда проведет с вами брифинг , узнает все необходимые
нюансы и начнет разработку прототипа , после работа отправится на отрисовку .
Так же если вам понадобится сверстать сайт , наши специалисты готовы сделать
это качественно и быстро .
Самое главное на все это не уйдет много времени , а вы получите современный и красивый сайт .
Контакты:
Telegram: @IVCS_Design
Наши возможности
- UX/UI дизайн
- Верстка сайт
- Frontend
- Backend developer
- Графический дизайн
- Дизайн иконок
- Figma
- iOS и Android гайдлайны
- Дизайн лендингов
- Дизайн дешбордов
- Дизайн веб-приложений
- Анализ