Iam_proger

Технические навыки:
· Языки программирования: Python, оболочка Unix/Linux, SQL.
· Фреймворки и библиотеки: Django, NumPy, Matplotlib, Statsmodels, pillow, requests, pygame, beautifulsoup и другие
· База данных: PostgreSQL, SQLlite
· IDE: Intellij Idea, PyCharm, Sublime Text 3
· Инструменты модульного тестирования: unittesst, pytest
Уровень английского:
· Intermediate (B1)
Образование:
· Окончил бакалавр Москвоский Технический Университет Связи и Информатики(МТУСИ), Москва
· Учусь на 1 курсе Магистратуры МТУСИ
Недавно завершенные проекты:
Ссылка на Github с разными скриптами и выпускной квалификационной работой: https://github.com/Osman-Devil/resume_for_a_job
Так же я работал с телеграм ботами и другими проектами