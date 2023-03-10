Iam_proger

Технические навыки:

· Языки программирования: Python, оболочка Unix/Linux, SQL.

· Фреймворки и библиотеки: Django, NumPy, Matplotlib, Statsmodels, pillow, requests, pygame, beautifulsoup и другие

· База данных: PostgreSQL, SQLlite

· IDE: Intellij Idea, PyCharm, Sublime Text 3

· Инструменты модульного тестирования: unittesst, pytest

Уровень английского:

· Intermediate (B1)

Образование:

· Окончил бакалавр Москвоский Технический Университет Связи и Информатики(МТУСИ), Москва

· Учусь на 1 курсе Магистратуры МТУСИ

Недавно завершенные проекты:

Ссылка на Github с разными скриптами и выпускной квалификационной работой: https://github.com/Osman-Devil/resume_for_a_job

Так же я работал с телеграм ботами и другими проектами