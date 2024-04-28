3D моделирование и реверс инжиниринг

Приветствую! Меня зовут Наиль, и я специализируюсь в области моделирования и проектирование под 3D печать. Я уверенно себя чувствую в таких программах, как Blender, ZBrush и SolidWorks, что позволяет мне работать как с полигональной графикой так и CAD проектами.

Моя специализация - создание моделей и проектов под 3D печать, реверс инжиниринг по 3D-сканам, что позволяет мне точно воссоздать любой объект в формате 3D. Я также умею создавать и редактировать полигональные 3D-модели под 3D-печать, а также разрабатывать различные фигурки под фотополимерную печать и детали под FDM-печать.

Если у вас есть идея или конкретное задание, вы можете обратиться ко мне для создания модели по заказу или переделки существующей модели.

Доверьте свой проект мне, и вы получите качественную и профессиональную работу в сфере 3D-моделирования. Свяжитесь со мной, и мы обсудим все детали вашего задания. Я готов приступить к работе уже сегодня!