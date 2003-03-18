Много желания и энергии для работы.

Олександр, 19, "Нужно работать не руками а головой"

Адвертайзинг, Копирайтинг, Редактирование текстов и т.п.

Знания языков:

Русский - письменный, разговорный. (Все стили письма, от делового до разговорного).

Украинский - письменный, разговорный. (Все стили письма, от делового до разговорного).

Английский - письменный, разговорный. (Выше среднего).

Немецкий - разговорный. (Ниже среднего).

Бывший стаж:

1. Был опыт в наборе текста, работой с редактированием текста. (Сайт: Advego).

2. Был огромный опыт по работе с адвертайзингом. (Реферальная группа около 250 человек). (Программа: AdvertApp).

3. Опыт по работе в накручивании и популяризации Инстаграмм аккаунтов. ( Накрутка лайков, подписчиков на лично созданном аккаунте).

Ищу работу по всем возможным ценам. Главное добросовестность работодателя и гарантирую что все условия будут выполнены на все 100%.