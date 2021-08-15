Ig05051997

Передовицы
Опыт работы по созданию положительного имиджа
образовательного учреждения:
1. Управление сайтом и социальными сетями
МБОУ СШ № 5 города Архангельска: https://arhschool5.ru (все материалы в разделе «Новости» с момента создания в 2016 году до 01.09.2021,
наполнение сайта с момента создания до сентября
2021 года. )
2. https://vk.com/arh_school5 (администрирование группы с момента создания в 2017 году до 15.08.2021:
тексты, фото, обсуждения, увеличение
количества подписчиков)
3. Руководитель проекта виртуального музея школы
https://museum.arhschool5.ru/ (идея, концепция, тексты, подбор фото)
Действие аккаунта приостановлено!