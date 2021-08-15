Ig05051997

Передовицы

Опыт работы по созданию положительного имиджа

образовательного учреждения:

1. Управление сайтом и социальными сетями

МБОУ СШ № 5 города Архангельска: https://arhschool5.ru (все материалы в разделе «Новости» с момента создания в 2016 году до 01.09.2021,

наполнение сайта с момента создания до сентября

2021 года. )

2. https://vk.com/arh_school5 (администрирование группы с момента создания в 2017 году до 15.08.2021:

тексты, фото, обсуждения, увеличение

количества подписчиков)

3. Руководитель проекта виртуального музея школы

https://museum.arhschool5.ru/ (идея, концепция, тексты, подбор фото)