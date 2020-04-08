Ignat_001

Игнат Ignat_001

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Парсинг сайта в бд

    Задача - спарсить иерархию данных с сайта, с последующей перегонкой в mysql. Структура будет город - район - улица - дом - квартира - описание. Сотрудничество возможно!

    MySQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сверстать лендинг

    Меню - оно фиксированное в шапке меню, добавить еще один пункт меню в конце HELP.Первый слайд - масштабируемая картинка на фоне, статический (без анимации) текст + кнопка.How it’s work слайд - масштабируемая картинка на фоне, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

hamanivork
Иван 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Парсинг сайта в бд
MySQL
Сотрудничаем не первый день. Рекомендую заказчика.
Сотрудничаем не первый день. Как всегда всё отлично!
Ответный отзыв
hamanivork
Иван 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Сверстать лендинг
Рекомендую заказчика! Поставил точное ТЗ.
Всем рекомендую! Всё выполнено в сроки и согласно ТЗ.
Ответный отзыв