Задача - спарсить иерархию данных с сайта, с последующей перегонкой в mysql. Структура будет город - район - улица - дом - квартира - описание. Сотрудничество возможно!
Базы данных1 исполнитель
Завершен
5 лет назад
Задача - спарсить иерархию данных с сайта, с последующей перегонкой в mysql. Структура будет город - район - улица - дом - квартира - описание. Сотрудничество возможно!
Меню - оно фиксированное в шапке меню, добавить еще один пункт меню в конце HELP.Первый слайд - масштабируемая картинка на фоне, статический (без анимации) текст + кнопка.How it’s work слайд - масштабируемая картинка на фоне, ...