Ignatevanton14

Антон Ignatevanton14

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Dobryj-Kot
Тимур 
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Подобрать уникальность тексту
Благодарю Антона за чёткую задачу, оперативную оплату и постоянную поддержу в ходе выполнения задания. Однозначно рекомендую!
Оперативно и качественно выполнил работу. Всё сделал в сроки и с соблюдением всех просьб. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв