Ignatevanton14

Нужно сделать курсовую уникальной хотя бы в 50% по текст ру или адвего. 39 страниц. Оплата на яндекс деньги. До воскресенья сдать.
Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявок
Закрыт
5 лет назад
Нужно сделать курсовую уникальной хотя бы в 50% по текст ру или адвего. 39 страниц. Оплата на яндекс деньги. До воскресенья сдать.
Необходим человек на заполнение сайтов. подробности в сообщении.
необходимо текст сделать уникальным не менее 90%. Сохраняя при этом все выделенные ключи на месте. ЗПБ - 5300 примерно
Необходимо написать тексты согласно видеороликам . За подробностями в сообщение или оставляйте заявки, а я с вами свяжусь . Оплата 30р за 1000 зпб.