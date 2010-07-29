Нужен человек на постоянную основу готовый делать копирайт, рерайт или переводы с зарубежных сайтов В основном Рерайт Тематика новости-финансы-экономика (НЕ узкоспециальные) общее новостное Возможно самостоятельное размещения Вами на ресурсе Цены завышенные не рассматриваю. как так работы ...
- Копирайтинг16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужны постеры и блоггеры на постоянной основе. (админ следить за форумом + наполнять его по потихоньку) если не знаете о чем писать копируйте своими словами с других подобных форумов Рассматриваю только разумные цены, поскольку работы много. Задача ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад
1, Добавить комментарий: положительный-нейтральный-обсуждение-вопрос-ответ (финансовые рынки) 2, Наполнения форума (финансовые рынки) Определенных требований нет просто зашли добавили в разные статьи комент и все (без регистрации, капчи ) Для облечения Вам работы отключим (капчю) на сайте Требования простые Тематика экономика Супер ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен логотип, на сайте он есть http://foreck.info/. Что то получше возможно если да, Ваши предложения цена, Тема Финансы Цены пожалуйста не гнуть, спасибоЛоготипы и Знаки43 заявкиЗакрыт13 лет назад
Комментирование статей на 1 сайте Добавить комментарий: положительный-нейтральный-обсуждение-вопрос-ответ Определенных требований нет просто зашли добавили в разные статьи комент и все (без регистрации, капчи ) Для облечения Вам работы отключим (капчю) на сайте Требования простые комментарий должен быть не спамный. тоесть ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен13 лет назад
Комментирование статей на 8 сайтах по 20-50 комента на сайт. Добавить комментарий: положительный-нейтральный-обсуждение-вопрос-ответ Определенных требований нет просто зашли добавили в разные статьи комент и все (без регистрации) Для облечения Вам работы отключим (капчю) на сайтах 1-3 ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен13 лет назад
Нужно добавлять статьи с одного сайта на 3 других сайта (маленькие статьи). Предоставляем Вам 3 сайта вы просто копируете материалы в день примерно около 20 выходит. Все очень легко работа не сложная. РАБОТА НЕ НА ОДИН ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт13 лет назад