Igor51

Игорь Igor51

 
37 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайтинг

    Нужен человек на постоянную основу готовый делать копирайт, рерайт или переводы с зарубежных сайтов В основном Рерайт Тематика новости-финансы-экономика (НЕ узкоспециальные) общее новостное Возможно самостоятельное размещения Вами на ресурсе Цены завышенные не рассматриваю. как так работы ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение форума контентом

    $100

    Нужны постеры и блоггеры на постоянной основе. (админ следить за форумом + наполнять его по потихоньку) если не знаете о чем писать копируйте своими словами с других подобных форумов Рассматриваю только разумные цены, поскольку работы много. Задача ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Комментирование статей на сайте

    1, Добавить комментарий: положительный-нейтральный-обсуждение-вопрос-ответ (финансовые рынки) 2, Наполнения форума (финансовые рынки) Определенных требований нет просто зашли добавили в разные статьи комент и все (без регистрации, капчи ) Для облечения Вам работы отключим (капчю) на сайте Требования простые Тематика экономика Супер ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Комментирование статей

    Комментирование статей на 1 сайте Добавить комментарий: положительный-нейтральный-обсуждение-вопрос-ответ Определенных требований нет просто зашли добавили в разные статьи комент и все (без регистрации, капчи ) Для облечения Вам работы отключим (капчю) на сайте Требования простые комментарий должен быть не спамный. тоесть ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Комментирование статей

    Комментирование статей на 8 сайтах по 20-50 комента на сайт. Добавить комментарий: положительный-нейтральный-обсуждение-вопрос-ответ Определенных требований нет просто зашли добавили в разные статьи комент и все (без регистрации) Для облечения Вам работы отключим (капчю) на сайтах 1-3 ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Копировать статьи с одного сайта на другой

    Нужно добавлять статьи с одного сайта на 3 других сайта (маленькие статьи). Предоставляем Вам 3 сайта вы просто копируете материалы в день примерно около 20 выходит. Все очень легко работа не сложная. РАБОТА НЕ НА ОДИН ...

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Annakms
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Комментирование статей
Очень хороший заказчик! Понятно ставит задачу и постоянно на связи, что немаловажно в ходе работы. Всем рекомендую!
Ответственный и адекватный человек, советую
Ответный отзыв