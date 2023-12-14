Привіт! Мене звати Ігор, і я таргетолог-початківець, який прагне створювати ефективні рекламні кампанії для бізнесів. Моя мета - допомагати компаніям досягати своїх цілей через таргетовану рекламу. 👋

Мої послуги включають в себе: 😎

Консультативна зустріч:

Одна консультативна зустріч, де я розповім про наш підхід, методи оцінки результатів і те, на що можна розраховувати в перший місяць співпраці.

Підготовка стратегії + офферів реклами:

Розробка стратегії та створення привабливих рекламних пропозицій.

Підготовка та налаштування рекламних інструментів:

Включаючи налаштування рекламного кабінету, прив'язку платіжної системи та доступ до бізнес-сторінки.

Формування аудиторії в рекламному кабінеті:

Аналіз і визначення цільової аудиторії для максимальної ефективності.

Допомога в інтеграції Facebook Pixel:

Підтримка в процесі інтеграції та налаштування Facebook Pixel.

Написання текстів для реклами:

Створення привабливих і переконливих текстів для рекламних оголошень.

Налаштування рекламної кампанії:

Комплексна підготовка та запуск рекламних кампаній.

Аналітика та оптимізація реклами:

Постійний моніторинг результатів з подальшою аналітикою та оптимізацією кампаній для максимального ROI.

Щотижневі та загальні звіти:

Надання щотижневих звітів і підбиття підсумків наприкінці звітного періоду.



Якщо ви шукаєте молодого й амбітного таргетолога, готового зробити свій внесок у вашу рекламну стратегію, зв'яжіться зі мною, і давайте разом створимо ефективні стратегії для досягнення ваших цілей.