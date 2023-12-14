Привіт! Мене звати Ігор, і я таргетолог-початківець, який прагне створювати ефективні рекламні кампанії для бізнесів. Моя мета - допомагати компаніям досягати своїх цілей через таргетовану рекламу. 👋
Мої послуги включають в себе: 😎
Консультативна зустріч:
Одна консультативна зустріч, де я розповім про наш підхід, методи оцінки результатів і те, на що можна розраховувати в перший місяць співпраці.
Підготовка стратегії + офферів реклами:
Розробка стратегії та створення привабливих рекламних пропозицій.
Підготовка та налаштування рекламних інструментів:
Включаючи налаштування рекламного кабінету, прив'язку платіжної системи та доступ до бізнес-сторінки.
Формування аудиторії в рекламному кабінеті:
Аналіз і визначення цільової аудиторії для максимальної ефективності.
Допомога в інтеграції Facebook Pixel:
Підтримка в процесі інтеграції та налаштування Facebook Pixel.
Написання текстів для реклами:
Створення привабливих і переконливих текстів для рекламних оголошень.
Налаштування рекламної кампанії:
Комплексна підготовка та запуск рекламних кампаній.
Аналітика та оптимізація реклами:
Постійний моніторинг результатів з подальшою аналітикою та оптимізацією кампаній для максимального ROI.
Щотижневі та загальні звіти:
Надання щотижневих звітів і підбиття підсумків наприкінці звітного періоду.
Якщо ви шукаєте молодого й амбітного таргетолога, готового зробити свій внесок у вашу рекламну стратегію, зв'яжіться зі мною, і давайте разом створимо ефективні стратегії для досягнення ваших цілей.