Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Вконтакте: vk.com/igor_kls
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery;
- Кроссбраузерность (последние 5 версий любого браузера);
- Адаптивная верстка;
- Responsive;
- LESS/SCSS;
- Gulp;
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Адаптация.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
Я 19-ти летний студент, учащийся на курсе "информационные системы(по отраслям)", с 8-го класса заинтересовался созданием сайтов после разговора с моим лучшим другом. Сначала смотрел видео-уроки, а потом вплотную взялся за изучение документаций, книг и подкреплял знания практикой.
О работе:
Работаю без предоплаты. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Главный принцип о себе:
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а возможно даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту / ВК - 100%.
- Исправить ошибки/недочёты, незамеченные мной в процессе вёрстки.
- Карта СберБанк;
- QIWI кошелёк;
- Яндекс.деньги
e-mail: [email protected]
ВКонтакте: vk.com/igor_kls
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!