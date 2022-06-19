Igor_Kls

Игорь Igor_Kls

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Вёрстка вашего веб-сайта с чистым кодом и адаптивом! Делаю вёрстку сайта на HTML, CSS, JS по готовому дизайн-шаблому .

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Вконтакте: vk.com/igor_kls

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery;
  • Кроссбраузерность (последние 5 версий любого браузера);
  • Адаптивная верстка;
  • Responsive;
  • LESS/SCSS;
  • Gulp;
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Адаптация.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
Немного о себе:

Я 19-ти летний студент, учащийся на курсе "информационные системы(по отраслям)", с 8-го класса заинтересовался созданием сайтов после разговора с моим лучшим другом. Сначала смотрел видео-уроки, а потом вплотную взялся за изучение документаций, книг и подкреплял знания практикой.

О работе:

Работаю без предоплаты. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а возможно даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту / ВК - 100%.
  • Исправить ошибки/недочёты, незамеченные мной в процессе вёрстки.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта СберБанк;
  • QIWI кошелёк;
  • Яндекс.деньги
Мои контакты:

e-mail: [email protected]

ВКонтакте: vk.com/igor_kls

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!