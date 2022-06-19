Вёрстка вашего веб-сайта с чистым кодом и адаптивом! Делаю вёрстку сайта на HTML, CSS, JS по готовому дизайн-шаблому .

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Вконтакте: vk.com/igor_kls

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery;

Кроссбраузерность (последние 5 версий любого браузера);

Адаптивная верстка;

Responsive;

LESS/SCSS;

Gulp;

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Адаптация.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Я 19-ти летний студент, учащийся на курсе "информационные системы(по отраслям)", с 8-го класса заинтересовался созданием сайтов после разговора с моим лучшим другом. Сначала смотрел видео-уроки, а потом вплотную взялся за изучение документаций, книг и подкреплял знания практикой.

О работе:

Работаю без предоплаты. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а возможно даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту / ВК - 100%.

Исправить ошибки/недочёты, незамеченные мной в процессе вёрстки.

Карта СберБанк;

QIWI кошелёк;

Яндекс.деньги

e-mail: [email protected]

ВКонтакте: vk.com/igor_kls

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!