Заказчик не до конца говорит с чем Вы будете иметь дело, никакой организованности и понимания дела, да еще и пугает отрицательным отзывом, и удивительно что за 7 лет Вашей работы у Вас всего 16 отзывов,(плачевно), и все говорят о вашей неадекватности. Человек смахивает больше на школьника нежели серьёзного человека, мол я ничего не знаю вот псд и давайте мне 15 файлов с дизайном на которые ни то что макетов даже ТЗ не было. Не рекомендую Вам работать с данным РД, если хотите сохранить свои нервы и время. Если что-то кого то не устраивает пишите в ЛС все объясню по ТП, и разъясню мне не трудно, могу скинуть переписку)) Еще никакого уважения к людям и национальностям "чурбан малолетний", "мне все равно с чурками чучмеками и баранами" и это в 40 лет, мне искренне Вас жаль что Вас так воспитали...