Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$35
9 баллов
10 лет назад
Ильгам хорошо справился с заданием, хоть и были некоторые недочеты. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Все отлично
$20
8 баллов
10 лет назад
По проекту - была задача выправить скрипты, некорректная работа которых мешала работать над проектом. Ильгам выполнил работу качественно и за разумные деньги. Сроков первоначально не устанавливали - неизвестна была природа ошибок. Работали до глубокой ночи, сайт "поставили на ноги". Рекомендую Ильгама как ответственного и грамотного специалиста и, что немаловажно, адекватного человека. Работал до упора. Спасибо. Молодец.
Ответный отзыв
Все отлично
$50
0 баллов
10 лет назад
НЕ РЕКОМЕНДУЮ ИМЕТЬ ДЕЛ С ИСПОЛНИТЕЛЕМ !!! Хуже работника за 7 лет работы на веблансер я не видел! Я потерял неделю времени и приходится искать нового Исполнителя. Исполнитель Обещал вставить дизайн в движок за 1-2 дня (в проекте это обозначено) на что я и согласился. Через 5 дней после предоставления ему .psd он сказал что сверстал дизайн у себя на компе, на 6 день так и не начав вставлять дизайн в движок Исполнитель потребовал оплату в 90% от стоимости сделки!!! сказав что вставка дизайна в файлы движка будет стоить 10% ))) Я понимая что Исполнитель хочет просто снять деньги и НЕ может вставить дизайн в движок (уровень не тот) сообщил ему что оплата будет произведена в полном объеме только после вставки дизайна. Далее Исполнитель потребовал предоставить ему программиста без которого он не может вставить дизайн ))) Исполнитель не выполнил работу и подвел меня перед Заказчиком. Подумайте хотите ли Вы оказаться на моем месте.
Ответный отзыв
Заказчик не до конца говорит с чем Вы будете иметь дело, никакой организованности и понимания дела, да еще и пугает отрицательным отзывом, и удивительно что за 7 лет Вашей работы у Вас всего 16 отзывов,(плачевно), и все говорят о вашей неадекватности. Человек смахивает больше на школьника нежели серьёзного человека, мол я ничего не знаю вот псд и давайте мне 15 файлов с дизайном на которые ни то что макетов даже ТЗ не было. Не рекомендую Вам работать с данным РД, если хотите сохранить свои нервы и время. Если что-то кого то не устраивает пишите в ЛС все объясню по ТП, и разъясню мне не трудно, могу скинуть переписку)) Еще никакого уважения к людям и национальностям "чурбан малолетний", "мне все равно с чурками чучмеками и баранами" и это в 40 лет, мне искренне Вас жаль что Вас так воспитали...