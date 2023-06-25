Занимаюсь увеличением количества заявок в бизнес за счет создания сайта

У меня есть понимание того, как увеличить количество клиентов с помощью продающего сайта за счет ценности Вашей компании. Занимаюсь увеличением количества заявок в бизнес за счет создания сайта.



Работа делится несколько этапов:

1. Знакомство и бриф

2. Анализ конкурентов

3. Генерация идей (палитра, типографика)

4. Создаю несколько вариантов главного экрана

5. Верстаю остальной сайт

6. Переношу утвержденный сайт на платформу и передаю его Вам