Iliana84

Илиана Iliana84

 
22 годаЛатвия/Рига
год на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
Занимаюсь увеличением количества заявок в бизнес за счет создания сайта

У меня есть понимание того, как увеличить количество клиентов с помощью продающего сайта за счет ценности Вашей компании. Занимаюсь увеличением количества заявок в бизнес за счет создания сайта.

Работа делится несколько этапов:
1. Знакомство и бриф
2. Анализ конкурентов
3. Генерация идей (палитра, типографика)
4. Создаю несколько вариантов главного экрана
5. Верстаю остальной сайт
6. Переношу утвержденный сайт на платформу и передаю его Вам

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