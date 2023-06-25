Занимаюсь увеличением количества заявок в бизнес за счет создания сайта
У меня есть понимание того, как увеличить количество клиентов с помощью продающего сайта за счет ценности Вашей компании. Занимаюсь увеличением количества заявок в бизнес за счет создания сайта.
Работа делится несколько этапов:
1. Знакомство и бриф
2. Анализ конкурентов
3. Генерация идей (палитра, типографика)
4. Создаю несколько вариантов главного экрана
5. Верстаю остальной сайт
6. Переношу утвержденный сайт на платформу и передаю его Вам
Портфолио
- Дизайн18 просмотров
- Дизайн5 просмотров
- Баннеры5 просмотров
- Дизайн и верстка сайтов9 просмотров