Привіт??
Мене звати Оля і я дизайнер. Я кайфую від цього і хочу щоб ви також.
Поки що я новачок але я справді роблю досить професійно. Навчаюся вже більше року дизайну і не планую зупинятись вивчати щось нове.
Займаюсь: веб-дизайном і графічним дизайном, можу зробити UI/UX дизайн.
Працюю в Figma
Я максимально зацікавлина вам допомогти
• Мене цікавить ваша задача і я зроблю все щоб вам допомогли та вирішити її.
• Розберусь детально в вашій темі замовлення.
• Проаналізую конкурентів, заберу все найкраще і виправлю їх помилки.
• Вкінці зберу все до купи додам своєї креативності і вийде прекрасний дизайн для вас.
• Я отримаю велике задоволення якщо сподобається моя робота і вона принесе користь.
Що я вмію
Роблю дизайн сайтів,презентацій, банерів, плакатів і багато іншого.
Дизайн сайтів: одно сторінковий і багато сторінковий, адаптивний.
Зявились якісь питання. Пишіть в любий час
Telegram- https://t.me/Olha123456
Почта[email protected]
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