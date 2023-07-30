Креативний дизайнер

Привіт??

Мене звати Оля і я дизайнер. Я кайфую від цього і хочу щоб ви також.

Поки що я новачок але я справді роблю досить професійно. Навчаюся вже більше року дизайну і не планую зупинятись вивчати щось нове.

Займаюсь: веб-дизайном і графічним дизайном, можу зробити UI/UX дизайн.

Працюю в Figma

Я максимально зацікавлина вам допомогти

• Мене цікавить ваша задача і я зроблю все щоб вам допомогли та вирішити її.

• Розберусь детально в вашій темі замовлення.

• Проаналізую конкурентів, заберу все найкраще і виправлю їх помилки.

• Вкінці зберу все до купи додам своєї креативності і вийде прекрасний дизайн для вас.

• Я отримаю велике задоволення якщо сподобається моя робота і вона принесе користь.

Що я вмію

Роблю дизайн сайтів,презентацій, банерів, плакатів і багато іншого.

Дизайн сайтів: одно сторінковий і багато сторінковий, адаптивний.

Зявились якісь питання. Пишіть в любий час

Telegram- https://t.me/Olha123456

Почта[email protected]