Frontend developer

Могу делать быструю и качественную верстку. Отвечу на все вопросы. Опыт - 1 год. Использую технологии: HTML, CSS, JS, React.js, SCSS, Material UI etc...

Также благодаря IT владею навыком грамотной и быстрой печати. Переодически занимаюсь копирайтингом используя Искуственный интелект для ускарения моей работы.

Буду рад честному сотруднечивству



I can do fast and high-quality layout. I will answer all questions. Experience - 1 year.I use technologies: HTML, CSS, JS, React.js, SCSS, Material UI etc....

Also thanks to IT I have the skill of competent and fast typing. I occasionally do copywriting using Artificial Intelligence to speed up my work.

I will be glad to honest cooperation



Можу робити швидку та якісну верстку. Відповім на всі питання. Досвід - 1 рік.Використовую технології: HTML, CSS, JS, React.js, SCSS, Material UI etc...

Також завдяки IT володію навичкою грамотного та швидкого друку. Періодично займаюся копірайтингом використовуючи Штучний інтелект для прискорення моєї роботи.

Буду радий чесній співпраці