Привет!
Меня зовут Ильнар и я Графический Дизайнер из Уфы. Мне 20 лет. В дизайне я относительно не долго, но хорошо для себя уяснил что такое Дизайн и для кого он создается.
ЛЮДИ, вот для кого это всё, если бизнес рождается что бы решить проблемы и подарить новые возможности, то дизайн направлен помочь донести эту идею в наилучшем виде. Именно поэтому я люблю свою работу, т.к дизайн делает мир ЯРЧЕ и УДОБНЕЕ
С удовольствием пообщаюсь голосом!
В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по номеру или WhatsApp. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!
Работаю по предоплате в 20%
Дизайн штука субъективная: дизайнеру нравится одно, посреднику другое, заказчику третье, а дизайн и вовсе делается для четвертых. Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не исправить (а надо переделывать все с нуля), то не переживайте:
Я верну аванс
Понимаю (в отличие от многих других дизайнеров), что вы потеряли время, поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что горе-дизайнер не осилил задачу.
Всех денег все равно не заработать, а устраивать разборки, крича на весь район: «Я сделал строго по ТЗ, а заказчик — не разбирается, а только я знаю, как надо этот ваш дизайн дизайнить!» я не стану. Вероятно, это просто не «мой» проект. Такое бывает и ничего страшного в этом нет.
Ах, да! Все правки бесплатные!
Нет бреда вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.
Портфолио
- Логотип фитнес центра "Zorge"104 просмотра
- Логотип кофейни "Румба"118 просмотров
- Редизайн логотипа компании "Лучшая Линия"100 просмотров
- Инфографика по восхождению на гору Эверест96 просмотров
- Разработка витрины фото-салона "Фотомир"76 просмотров
- Дизайн упаковки чая "Майский чай"85 просмотров
- Инфографический стенд "Искусственный интеллект"114 просмотров
- Фирменный стиль детского конкурса "UfimFest 2020"77 просмотров
- Рекламный баннер для компании "Лучшая Линия"89 просмотров
- Разработка рекламного стенда "Башкирский Мёд"69 просмотров
- Разработка спортивного парка "Тонус"114 просмотров
- Обложка для журнала "National Geographic"77 просмотров