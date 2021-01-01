Графический Дизайнер - Логотипы, Фирменный стиль, Дизайн упаковки, Баннеры, Визитки, Листовки от эскизов до печати

Привет!

Меня зовут Ильнар и я Графический Дизайнер из Уфы. Мне 20 лет. В дизайне я относительно не долго, но хорошо для себя уяснил что такое Дизайн и для кого он создается.

ЛЮДИ, вот для кого это всё, если бизнес рождается что бы решить проблемы и подарить новые возможности, то дизайн направлен помочь донести эту идею в наилучшем виде. Именно поэтому я люблю свою работу, т.к дизайн делает мир ЯРЧЕ и УДОБНЕЕ

С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по номеру или WhatsApp. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

Работаю по предоплате в 20%

Дизайн штука субъективная: дизайнеру нравится одно, посреднику другое, заказчику третье, а дизайн и вовсе делается для четвертых. Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не исправить (а надо переделывать все с нуля), то не переживайте:

Я верну аванс

Понимаю (в отличие от многих других дизайнеров), что вы потеряли время, поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что горе-дизайнер не осилил задачу.

Всех денег все равно не заработать, а устраивать разборки, крича на весь район: «Я сделал строго по ТЗ, а заказчик — не разбирается, а только я знаю, как надо этот ваш дизайн дизайнить!» я не стану. Вероятно, это просто не «мой» проект. Такое бывает и ничего страшного в этом нет.

Ах, да! Все правки бесплатные!

Нет бреда вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.