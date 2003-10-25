Здравствуйте!Меня зовут Илья. Я начинающий SMM-Менеджер.

Мои области работы:

Интернет-маркетинг,

Продвижение в социальных сетях, помощь с созданием личного бренда,имею опыт работы с фотографией(съемка и обработка в Photoshop,Lightroom),навыки монтажа в Adobe Premiere,After Effects.

Рерайтинг способности: Ведение групп в соц.сетях , Создание,подготовка и размещение контента.

Собственная команда специалистов,готовые воплотить любые ваши творческие пожелания.

Особые качества:

Стрессоустойчивость , Обучаемость , Коммуникабельность , Активность.

Знание английского:Выше среднего.

Готов выслушать ваши предложения в любое время.

Предпочтение отдаю работе с клиентами.

Основная цель моей работы - стать профессиональным маркетологом.