Здравствуйте!Меня зовут Илья. Я начинающий SMM-Менеджер.
Мои области работы:
Интернет-маркетинг,
Продвижение в социальных сетях, помощь с созданием личного бренда,имею опыт работы с фотографией(съемка и обработка в Photoshop,Lightroom),навыки монтажа в Adobe Premiere,After Effects.
Рерайтинг способности: Ведение групп в соц.сетях , Создание,подготовка и размещение контента.
Собственная команда специалистов,готовые воплотить любые ваши творческие пожелания.
Особые качества:
Стрессоустойчивость , Обучаемость , Коммуникабельность , Активность.
Знание английского:Выше среднего.
Готов выслушать ваши предложения в любое время.
Предпочтение отдаю работе с клиентами.
Основная цель моей работы - стать профессиональным маркетологом.
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