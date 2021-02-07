Создание сайтов и мобильных приложений под ключ. Уровень Senior. Опыт работ 8 лет.
Навыки: HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React, React Native, Redux и др.
Примеры завершенных проектов:
https://apps.apple.com/us/app/doc-toc/id1512689687
https://apps.apple.com/ru/app/tradex-for-pse/id1335973672
https://apps.apple.com/ru/app/frau/id1489605166
https://apps.apple.com/ru/app/семейный-доктор-fdoctor-ru/id1400259076
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- TradeX for PSE106 просмотров
- Doc Toc89 просмотров
- Benova67 просмотров
- Grapherex95 просмотров
- FDoctor94 просмотра
- Park Cloud110 просмотров
- FRAU112 просмотров
- Glitch128 просмотров
Мобильные приложения
нет отзывов
$25/час
от $375от 14 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$25/час
от $375от 14 дней
нет рейтинга