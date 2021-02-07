Ilya05a

Илья Ilya05a

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание сайтов и мобильных приложений под ключ. Уровень Senior. Опыт работ 8 лет.

Навыки: HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React, React Native, Redux и др.

Примеры завершенных проектов: 

https://glitch.com/

https://grapherex.com/

https://benova.ru/feed

https://apps.apple.com/us/app/doc-toc/id1512689687

https://apps.apple.com/ru/app/tradex-for-pse/id1335973672

https://apps.apple.com/ru/app/frau/id1489605166

https://apps.apple.com/ru/app/семейный-доктор-fdoctor-ru/id1400259076

https://apps.apple.com/ru/app/park-cloud/id1480701165

Портфолио

Мобильные приложения
нет отзывов
$25/час
от $375от 14 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$25/час
от $375от 14 дней
нет рейтинга