3д визуализация интерьеров/ экстерьеров
Работаю в 3d max (corona render/vray), Sketchup
Опыт 1 год (удаленно 3 месяца, 9 месяцев в дизайн бюро)
Занимаюсь визуализацией интерьеров, экстерьеров разного уровня сложности
Моделирую так же в 3d max и Sketchup
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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