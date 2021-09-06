3д визуализация интерьеров/ экстерьеров

Работаю в 3d max (corona render/vray), Sketchup

Опыт 1 год (удаленно 3 месяца, 9 месяцев в дизайн бюро)

Занимаюсь визуализацией интерьеров, экстерьеров разного уровня сложности

Моделирую так же в 3d max и Sketchup