IlyaChichaykin

Илья Чичайкин IlyaChichaykinIlyaChichaykin
21 годРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Я профессиональный копирайтер
Меня зовут Илья Чичайкин. Я профессиональный копирайтер. Опыт работы – полтора года.
- Пишу собственные тексты с нуля
- Умею легко излагать мысли устно и письменно
- Делаю глубокий рерайт предоставленных заказчиком или собранных в сети материалов, добиваясь уникальности не менее 90%.
Я ответственный, креативный и пунктуальный. Серьёзно отношусь к качеству своей работы.
Буду рад помочь с вашим проектом=)
Я против войны в Украине!