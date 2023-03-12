IlyaChichaykin

Я профессиональный копирайтер

Меня зовут Илья Чичайкин. Я профессиональный копирайтер. Опыт работы – полтора года.

- Пишу собственные тексты с нуля

- Умею легко излагать мысли устно и письменно

- Делаю глубокий рерайт предоставленных заказчиком или собранных в сети материалов, добиваясь уникальности не менее 90%.

Я ответственный, креативный и пунктуальный. Серьёзно отношусь к качеству своей работы.

Буду рад помочь с вашим проектом=)