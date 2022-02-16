IlyaGritsenko

Илья Гриценко IlyaGritsenko

 
25 летУкраина/Харьков
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
SMM-специалист

Хорошее резюме должно включать в себя только самое важное, поэтому чуть ниже я указал свои умения.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ: 

  • Instagram, FB, YouTube
  • Photoshop, Illustrator, Movavi
  • Ведение групп в соцсетях
  • Взаимодействие с копирайтерами (ТЗ)
  • Подготовка, размещение контента
  • Организация, проведение рекламных кампаний
  • Таргетинг, ретаргетинг
  • ROI SMM.
  • Создание визуального стиля
  • Взаимодействие с фотографами (ТЗ)
  • Копирайтинг
IllustratorPhotoshopРекламная кампания