IlyaGritsenko

Илья Гриценко IlyaGritsenkoIlyaGritsenko
25 летУкраина/Харьков
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
SMM-специалист
Хорошее резюме должно включать в себя только самое важное, поэтому чуть ниже я указал свои умения.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
- Instagram, FB, YouTube
- Photoshop, Illustrator, Movavi
- Ведение групп в соцсетях
- Взаимодействие с копирайтерами (ТЗ)
- Подготовка, размещение контента
- Организация, проведение рекламных кампаний
- Таргетинг, ретаргетинг
- ROI SMM.
- Создание визуального стиля
- Взаимодействие с фотографами (ТЗ)
- Копирайтинг