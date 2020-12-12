Копирайт, Рерайт, Транскрибация [быстро и качественно]
Добрый день!
Рад вас видеть на моем аккаунте.
Меня зовут Илья,я профессиональный копирайтер.Самое важное для меня в деле-ЖЕЛАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, собственные предпочтения оставляю на второй план.
Занимаюсь этим с 15 лет.
К сожалению отзывов пока нет, т.к. это новая для меня фриланс площадка.
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Я понимаю что тяжело доверить работу первому встречному, но вы можете на меня положиться
Мои профессиональные навыки:
•Копирайтинг(любых объёмов)
•Рерайт
•Создание субтитров к видео или аудио
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Для заказчиков:
-Предоставить нужные файлы для работы.
-Примерно дать понять что вы хотите сделать из текста и для каких целей
Мои контактные данные:
Telegram:@gercog_carf
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