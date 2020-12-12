IlyaMl

Мельник IlyaMl

 
37 летУкраина/Днепр
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Копирайт, Рерайт, Транскрибация [быстро и качественно]

Добрый  день!

Рад вас видеть на моем аккаунте.

Меня зовут Илья,я профессиональный копирайтер.Самое важное для меня в  деле-ЖЕЛАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, собственные предпочтения оставляю на второй план.

Занимаюсь этим с 15 лет.

К сожалению отзывов пока нет, т.к. это новая для меня фриланс площадка.

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Я понимаю что тяжело доверить работу первому встречному, но вы можете на меня положиться

Мои профессиональные навыки:

Копирайтинг(любых объёмов)

•Рерайт

•Создание субтитров к видео или аудио

 

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Для заказчиков:

-Предоставить нужные файлы для работы.

-Примерно дать понять что вы хотите сделать из текста и для каких целей

Мои контактные данные:

Telegram:@gercog_carf

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