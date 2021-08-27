Сверстаю Вам нужный, адаптированый и кроссбраузерный сайт. HTML5, CSS3, JS, FLEXBOX, SCSS, БЭМ.

Хей, привет! Моё имя Илья, и если Вам нужно сверстать сайт, то я со всей ответственностью готов с вами сотрудничать.

Три моих главных аспекта в работе:

Качество

Ответственность

Довольный клиент

НЕДОРОГО И В СРОКИ.

При работе с заказчиком готов постоянно поддерживать связь и выполнить поставленную задачу.

Мои умения и инструменты:

HTML5, CSS3, SCSS

JavaScript, Jquery

Техгология FLEXBOX

Методология БЭМ

Avocode(Для работы с макетами)

Prepros(Для сборки файлов проекта)

Sublime Text 3

Адаптивная верстка под разные экраны

Чистый и валидный код

Вежливость : )

Карту(Сбербанк)

Qiwi

Gmail: [email protected]

Mail: [email protected]

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