Ilya_Chernyshev

Илья Ilya_Chernyshev

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Сверстаю Вам нужный, адаптированый и кроссбраузерный сайт. HTML5, CSS3, JS, FLEXBOX, SCSS, БЭМ.

Хей, привет! Моё имя Илья, и если Вам нужно сверстать сайт, то я со всей ответственностью готов с вами сотрудничать.

Три моих главных аспекта в работе:

  • Качество
  • Ответственность
  • Довольный клиент

НЕДОРОГО И В СРОКИ. 

 При работе с заказчиком готов постоянно поддерживать связь и выполнить поставленную задачу.

Мои умения и инструменты:

  • HTML5, CSS3, SCSS
  • JavaScript, Jquery
  • Техгология FLEXBOX
  • Методология БЭМ
  • Avocode(Для работы с макетами)
  • Prepros(Для сборки файлов проекта)
  • Sublime Text 3
  • Адаптивная верстка под разные экраны

  • Чистый и валидный код
  • Вежливость : )
Оплата на:

  • Карту(Сбербанк)
  • Qiwi
Связь со мной:

Gmail: [email protected]

Mail: [email protected]

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