Сверстаю Вам нужный, адаптированый и кроссбраузерный сайт. HTML5, CSS3, JS, FLEXBOX, SCSS, БЭМ.
Хей, привет! Моё имя Илья, и если Вам нужно сверстать сайт, то я со всей ответственностью готов с вами сотрудничать.
Три моих главных аспекта в работе:
- Качество
- Ответственность
- Довольный клиент
НЕДОРОГО И В СРОКИ.При работе с заказчиком готов постоянно поддерживать связь и выполнить поставленную задачу.
Мои умения и инструменты:
- HTML5, CSS3, SCSS
- JavaScript, Jquery
- Техгология FLEXBOX
- Методология БЭМ
- Avocode(Для работы с макетами)
- Prepros(Для сборки файлов проекта)
- Sublime Text 3
- Адаптивная верстка под разные экраны
- Чистый и валидный код
- Вежливость : )
- Карту(Сбербанк)
- Qiwi
Gmail: [email protected]
Mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Яркий, адаптированный, кроссбраузерный лендинг30 просмотров
- Лендинг для музыкального фестиваля46 просмотров
- Сайт для web-студии24 просмотра
- Сайт доставки еды37 просмотров
- Landing страница для мобильного приложения25 просмотров
- Пример сайта для бизнес компании20 просмотров
- Современный landing page36 просмотров
- Минималстичный сайт для дизайнерской студии28 просмотров