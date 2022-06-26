Дизайн

Студент с большим стажем креативных работ желающий получить опыт работы в интернете и улучшить персональные навыки. Готов выполнять работу хоть за бесплатно если мне понравиться ваше предложение. Также заинтересован в работе на перспективу совместного развития и создания творческих связей. Являюсь быстро обучаем могу адаптироваться под ваш график. Не маловажным аспектом моего рабочего взаимоотношения является объективная оценкавыполненной работы и дальнейшая рекомендация по ее исправлению.