UI/UX designer
Всем привет. Я UI/UX дизайнер. Разрабатываю дизайн сайтов. Имеется опыт создания десктопных и мобильных приложений. Работал в крупной крипто-компании в Люксембурге, на нескольких крупных проектах. Делаю не только красиво, но и удобно. Ведь дизайн должен быть эффективным. С некоторыми из моих работ можно ознакомиться в моём портфолио. Буду рад поработать с Вами)
Портфолио: https://www.behance.net/ilya_hromyka
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип47 просмотров
- Студия пирсинга31 просмотр