UI/UX designer

Всем привет. Я UI/UX дизайнер. Разрабатываю дизайн сайтов. Имеется опыт создания десктопных и мобильных приложений. Работал в крупной крипто-компании в Люксембурге, на нескольких крупных проектах. Делаю не только красиво, но и удобно. Ведь дизайн должен быть эффективным. С некоторыми из моих работ можно ознакомиться в моём портфолио. Буду рад поработать с Вами)

Портфолио: https://www.behance.net/ilya_hromyka