Ilya_Pavlov

Наша цель- абсолютное мировое господство

Здравствуйте, партнеры👋

Уже больше года я занимаюсь таргетированной рекламой в Facebook и instagram. И после использования других способов привлечения клиентов в интернете, я ответственно заявляю, что именно таргет является одним из самых эффективных способ построение долгосрочных отношений с клиентами. А на это, я думаю, нацелен каждый предприниматель.

Изначально рекламу в Facebook и instagram я изучал для раскрутки своих проектов, но эта тема меня настолько меня увлекла и заинтересовала, что я решил помогать и другим людям открывать для себя этот замечательный инструмент 

Обучался у лучших специалистов в этой области. Подхожу к вашему проекту со всей ответственностью и вовлеченностью. Я нацелен на максимально лучший результат, а значит, если мы с вами будем сотрудничать, то и для вас я буду добиваться максимально возможного результата, ведь мы будем командой. Командой, у которой основная цель- донести ценность нашим клиентам!

Для своих партнеров, помимо профессиональной настройки рекламы, я прописываю продающие тексты, которые буду вовлекать клиентов и делаю сочные и красивые банера (если есть необходимость)

Присутствует опыт работы с физ. товарами, онлайн школами, продвижение личных аккаунтов, привлечение клиентов на услуги (в том числе и недвижимость). Так же большой опыт ведения соц сетей и настройки чат- бота в messenger Facebook

Так же работаю в формате тестовой недели. То есть вы даете бюджет, я за минимальную символическую сумму настраиваю рекламу и спустя неделю мы определяем либо продолжаем сотрудничать на постоянной основе, либо я оставляю ваш проект.