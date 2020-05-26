Ilyalancer

Илья Ilyalancer

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Верстка сайтов и натяжка на CMS Wordpress.

Ссылка на мой сайт-портфолио:

http://s96299um.beget.tech

Верстка:

  • CSS3\HTML5
  • Валидный код
  • Кроссбраузерная
  • Адаптивная верстка
  • Методология БЭМ
  • SASS
  • Bootstrap
Помимо верстки работаю также с CMS Wordpress:

  • Натяжка верстки на вордпресс
  • Разработка простых тем на вордпресс
  • Landing страницы на вордпресс
  • Блоги на вордпресс
  • Добавляю ajax подгрузку постов на вордпресс
Малый опыт работы на фрилансе, поэтому за свои услуги предлагаю максимально низкие цены!
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Отзывы заказчиков

AnastaciaSm
Анастасия 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Правки на Wordpress (php, css)
CSSPHPWordPress
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