Верстка сайтов и натяжка на CMS Wordpress.
Ссылка на мой сайт-портфолио:
Верстка:
- CSS3\HTML5
- Валидный код
- Кроссбраузерная
- Адаптивная верстка
- Методология БЭМ
- SASS
- Bootstrap
- Натяжка верстки на вордпресс
- Разработка простых тем на вордпресс
- Landing страницы на вордпресс
- Блоги на вордпресс
- Добавляю ajax подгрузку постов на вордпресс
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Портфолио
- Адаптивная верстка и натяжка на wordpress лендинга95 просмотров
- Верстка интернет-магазина97 просмотров
- Адаптивная верстка макета ресторана.108 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
CSSPHPWordPress
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!