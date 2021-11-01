Студент 3 курса АУГСГиП по специальности «издательское дело».
Техническая и художественная обработка текстов, транскрибация, вëрстка, создание презентаций, простенький графический дизайн.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
2 года назад
Всё выполнено великолепно и в сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв
Всем доволен. Задача поставлена чётко, заказчик крайне оперативно выходил на связь и отвечал на возникающие в процессе выполнения вопросы.