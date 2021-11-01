Ilyamlya

Илья Ilyamlya

 
20 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Студент 3 курса АУГСГиП по специальности «издательское дело».

Техническая и художественная обработка текстов, транскрибация, вëрстка, создание презентаций, простенький графический дизайн.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
olegsmakov
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
2 года назад
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Всё выполнено великолепно и в сроки. Рекомендую.
Всем доволен. Задача поставлена чётко, заказчик крайне оперативно выходил на связь и отвечал на возникающие в процессе выполнения вопросы.
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