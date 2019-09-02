Любые виды работ в сфере Web-разработки. От верстки - до запуска масштабных проектов.
Более 15-и лет в сфере Web-разработки.
Почти 10 лет во фрилансе.
В основном специализируюсь на OpenCart (он же ocStore) - более 7-и лет ежедневной работы с этим движком.
Здесь я недавно, но на других биржах сотни отзывов)
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Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
6 лет назад
Ответный отзыв
Отличный заказчик.