Любые виды работ в сфере Web-разработки. От верстки - до запуска масштабных проектов.

Более 15-и лет в сфере Web-разработки.

Почти 10 лет во фрилансе.

В основном специализируюсь на OpenCart (он же ocStore) - более 7-и лет ежедневной работы с этим движком.

Здесь я недавно, но на других биржах сотни отзывов)