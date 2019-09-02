ImLucky

Максим ImLucky

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Любые виды работ в сфере Web-разработки. От верстки - до запуска масштабных проектов.

Более 15-и лет в сфере Web-разработки. 

Почти 10 лет во фрилансе.

В основном специализируюсь на OpenCart (он же ocStore) - более 7-и лет ежедневной работы с этим движком.

Здесь я недавно, но на других биржах сотни отзывов)

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0 из 5

Отзывы заказчиков

anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$16
10 баллов
6 лет назад
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Отличный заказчик.
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