Веб дизайнер I UI/UX designer
Здесь делают клевый, современный дизайн, по привлекательному ценнику!
Привет! Если тебе нужен легкий для восприятия, современный и продуманный дизайн, то мы уже почти партнеры! Осталось только на кнопочку "Сообщение" нажать и мне написать! 蘭
🔥 Занимаюсь этим делом уже 2 год и кажется, влюбился по уши.
🎯 Все правки в рамках проекта бесплатные. Без лимита на их количество!
Стоимость
Невозможно точно оценить проект, пока не пообщаешься с заказчиком. Поэтому все цены указаны для примерного ознакомления.
В стоимость входит: ПК макет + 2 адаптива (мобильный и планшет).
Дополнительные адаптивы, либо вообще их отсутствие обговариваются индивидуально!
- Дизайн главной страницы (от 4-6 экранов) — от 80$
- Дизайн внутренней страницы — от 20$
- Дизайн лендинга (от 7-10 экранов) — от 150$
- Аудит сайта (в текстовом варианте) — от 30$
Контакты
Telegram: @ImOldik
Email: [email protected]
Я против войны в Украине!
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