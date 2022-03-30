Веб дизайнер I UI/UX designer

﻿Здесь делают клевый, современный дизайн, по привлекательному ценнику!

Привет! Если тебе нужен легкий для восприятия, современный и продуманный дизайн, то мы уже почти партнеры! Осталось только на кнопочку "Сообщение" нажать и мне написать! 蘭

🔥 Занимаюсь этим делом уже 2 год и кажется, влюбился по уши.

🎯 Все правки в рамках проекта бесплатные. Без лимита на их количество!

Стоимость

Невозможно точно оценить проект, пока не пообщаешься с заказчиком. Поэтому все цены указаны для примерного ознакомления.

В стоимость входит: ПК макет + 2 адаптива (мобильный и планшет).

Дополнительные адаптивы, либо вообще их отсутствие обговариваются индивидуально!

Дизайн главной страницы (от 4-6 экранов) — от 80$

Дизайн внутренней страницы — от 20$

Дизайн лендинга (от 7-10 экранов) — от 150$

Аудит сайта (в текстовом варианте) — от 30$

 Работаю по предоплате 30%. Возвращаю предоплату если понимаем, что наше видение не совпадает и дальнейшее сотрудничество не имеет смысла, при условии, что прошло не более 3х дней со дня начала работы над проектом. Это нормально, дизайн дело субъективное и видение заказчика и исполнителя порой может отличаться.

﻿Контакты

Telegram: @ImOldik

Email: [email protected]