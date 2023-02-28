Я предстваляю «Частное лицо». Основная моя специализация «Разработка дизайна для сайта» также копирайтинг, рерайтинг, фото-редактор, юридические услуги.

Мой сайт - https://ilona-jung.webnode.com.ua/

Опыт работы по основной специализации 4 года. Юридическое образование, имею практику в данной сфере.

К каждому заданию подхожу творчески и ответственно. При разработке дизайна использую только современные стили, техники и стандарты, а также по максимуму учитываю все пожелания Заказчика.

Пишу интересные статьи на любую тематику, как на украинском, русском так и на английском языках. Есть опыт в написании статей для публикации в журналы также научные исследования в области психологии и педагогики.

Разрабатываю дизайн для сайтов, визитки, баннеры, листовок каталогов и прочее.

Обращайтесь! Буду рада сотрудничеству с Вами.