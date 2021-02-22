Быстрый поиск и обработка большого количества информации, рецензирование текстов и монографий. Хорошая скорость печати текста. Интересуюсь музыкой, искусством, театром, литературой (особенно французская поэзия 19 в., классическая русская литература), кулинарией; также возможны психология, психиатрия, криминалистика. Уровень знания английского языка upper intermediate.