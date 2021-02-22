Быстрый поиск и обработка большого количества информации, рецензирование текстов и монографий. Хорошая скорость печати текста. Интересуюсь музыкой, искусством, театром, литературой (особенно французская поэзия 19 в., классическая русская литература), кулинарией; также возможны психология, психиатрия, криминалистика. Уровень знания английского языка upper intermediate.
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Портфолио
- Рецензии на монографии, статьи56 просмотров
- Корректировка и редактирование рассказов146 просмотров
- Статья из журнала New Yorker 15.02-22.02 2021г.69 просмотров