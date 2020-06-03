Видеомонтажер
Всем привет.
Меня зовут Кирилл и видеомонтаж мое призвание.
В этой индустрии больше 2.5 лет , за это время успел поработать:
1)С иностранными заказчиками на английском языке
2)С видеоблогерами
3)С оффлайн бизнесом
И просто с людьми которым нужен профессиональный и качественный монтаж видео . От рекламы до видео блогов в YouTube.
Пишите о вашем заказе я 24/7 готов ответить вам.
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Портфолио
- Шоурил100 просмотров
- YouTube блоггеры101 просмотр
- Offline бизнес96 просмотров
- Международный клиенты89 просмотров