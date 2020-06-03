Immortal_media

Кирилл Immortal_media

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Видеомонтажер

Всем привет. 

Меня зовут Кирилл и видеомонтаж мое призвание.

В этой индустрии больше 2.5 лет ,  за это время успел поработать:

1)С иностранными заказчиками на английском языке

2)С видеоблогерами

3)С оффлайн бизнесом

И просто с людьми которым нужен профессиональный и качественный монтаж видео . От рекламы до видео блогов в YouTube.

Пишите о вашем заказе я 24/7 готов ответить вам.

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