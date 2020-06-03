Видеомонтажер

Всем привет.

Меня зовут Кирилл и видеомонтаж мое призвание.

В этой индустрии больше 2.5 лет , за это время успел поработать:

1)С иностранными заказчиками на английском языке

2)С видеоблогерами

3)С оффлайн бизнесом

И просто с людьми которым нужен профессиональный и качественный монтаж видео . От рекламы до видео блогов в YouTube.

Пишите о вашем заказе я 24/7 готов ответить вам.