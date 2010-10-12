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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
Человек очень помог, все сделал быстро, качественно. Остался доволен.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата
$30
10 баллов
13 лет назад
Виталий делал доработку моего сайта на Joomla 1.5.22. Хочу отметить, что работа выполнена (и даже немного в больших объёмах, чем были указаны в ТЗ) качественно и в срок. При этом цены весьма приемлимые, что также радует! Рекомендую всем!
$5
10 баллов
13 лет назад
РАБОТАЕТ БЫСТРО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО!!ЛУЧЕ ЕЩЕ НЕ ВСТРЕЧАЛА!!СДЕЛАЛ ВСЕ ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое Задание. Быстрое согласование доработок. Полная и своевременная оплата. Рекомендую.
$5
10 баллов
13 лет назад
Виталий был единственным, кто отреагировал на это задание и сделал всё быстро. Это значит, что он хорошо разбирается в предмете и не боится ответственности. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный работодатель. ТЗ конкретное. Оплата полная. Рекомендую...
Веб-программирование
2 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $400
от 7 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $1000
от 21 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга