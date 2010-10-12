Виталий делал доработку моего сайта на Joomla 1.5.22. Хочу отметить, что работа выполнена (и даже немного в больших объёмах, чем были указаны в ТЗ) качественно и в срок. При этом цены весьма приемлимые, что также радует! Рекомендую всем!