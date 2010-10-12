Impulsee

Виталий Impulsee

 
41 годУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы заказчиков
Ivanopulus
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Поправить 1 вещь на joomla
Человек очень помог, все сделал быстро, качественно. Остался доволен.
Хороший заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата
Ответный отзыв
hohol
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Доработка сайта для устранения дублей страниц
Виталий делал доработку моего сайта на Joomla 1.5.22. Хочу отметить, что работа выполнена (и даже немного в больших объёмах, чем были указаны в ТЗ) качественно и в срок. При этом цены весьма приемлимые, что также радует! Рекомендую всем!
yanatrap
Юлия 
57 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов(-1)
$5
10 баллов
13 лет назад
Joomla
РАБОТАЕТ БЫСТРО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО!!ЛУЧЕ ЕЩЕ НЕ ВСТРЕЧАЛА!!СДЕЛАЛ ВСЕ ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО!!
Отличный заказчик. Четкое Задание. Быстрое согласование доработок. Полная и своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Chistoff
39 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Устранить проблему с почтой для Joomla
Виталий был единственным, кто отреагировал на это задание и сделал всё быстро. Это значит, что он хорошо разбирается в предмете и не боится ответственности. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Отличный работодатель. ТЗ конкретное. Оплата полная. Рекомендую...
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $400
от 7 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $1000
от 21 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
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