Программирование функционала, верстка, SEO-оптимизация - сайты под ключ.
Реализация и выполнение стандартных задач и индивидуальных решений для вашего стартапа или действующего проекта. Разрабатываю скрипты на PHP MySql, а так-же фронтэнд - JS, Jquery, HTML-5, CSS-3. Работаю с разными фрэймворками(wordpress, Joomla, Modex и др.).
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
7 лет назад
все окей выполнил все что я заказывал
Ответный отзыв
Хорошая постановка задачи. Моментальная оплата. Рекомендую!