IndexOf

Ткаченко IndexOf

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Программирование функционала, верстка, SEO-оптимизация - сайты под ключ.

Реализация и выполнение стандартных задач и индивидуальных решений для вашего стартапа или действующего проекта. Разрабатываю скрипты на PHP MySql, а так-же фронтэнд - JS, Jquery, HTML-5, CSS-3. Работаю с разными фрэймворками(wordpress, Joomla, Modex и др.).

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

sshell72
Сергей 
53 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
$15
10 баллов
7 лет назад
Доделать Натяжку на wordpress
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
shamil918
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Сделать начисление бонусов на сайте
все окей выполнил все что я заказывал
Хорошая постановка задачи. Моментальная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв