Программирование функционала, верстка, SEO-оптимизация - сайты под ключ.

Реализация и выполнение стандартных задач и индивидуальных решений для вашего стартапа или действующего проекта. Разрабатываю скрипты на PHP MySql, а так-же фронтэнд - JS, Jquery, HTML-5, CSS-3. Работаю с разными фрэймворками(wordpress, Joomla, Modex и др.).