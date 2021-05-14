Надежный тестировщик который всегда решит вашу проблему.
Моя цель - решить ваши проблемы.В приоритете всегда находиться мой клиент, и я готов протестировать и пронаблюдать за проектом который вам дорог
Работая со мной вы получите:
- Качественные тест кейсы
- Баг репорты
- Все виды тестирования
- Так же если вам удобно работа в JIRA
- Мобильное тестирования
- World
- Excel
- Postman
- Internet
- Грамотно создавать тест планы, та кейсы, баг репорты, чек листы.
- Есть знания HTML,CSS, SQL,Postman.
- Начальные знания мобильного тестирования.
- Gmail: [email protected]
- Phone +380(50)2331987
- Так же telegram и другие мессенджеры