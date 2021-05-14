Indotim

Тимофей Пысаренко Indotim

 
30 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Надежный тестировщик который всегда решит вашу проблему.

Моя цель - решить ваши проблемы.

В приоритете всегда находиться мой клиент, и я готов протестировать и пронаблюдать за проектом который вам дорог

Работая со мной вы получите:

  • Качественные тест кейсы
  • Баг репорты
  • Все виды тестирования
  • Так же если вам удобно работа в JIRA
  • Мобильное тестирования
Опыт пользования программ:

  • World
  • Excel
  • Postman
  • Internet
Что я умею?

  • Грамотно создавать тест планы, та кейсы, баг репорты, чек листы.
  • Есть знания HTML,CSS, SQL,Postman.
  • Начальные знания мобильного тестирования.
Связаться со мной можно так:

  • Gmail: [email protected]
  • Phone +380(50)2331987
  • Так же telegram и другие мессенджеры