Надежный тестировщик который всегда решит вашу проблему.

Моя цель - решить ваши проблемы.

Работая со мной вы получите:

Качественные тест кейсы

Баг репорты

Все виды тестирования

Так же если вам удобно работа в JIRA

Мобильное тестирования

World

Excel

Postman

Internet

Грамотно создавать тест планы, та кейсы, баг репорты, чек листы.

Есть знания HTML,CSS, SQL,Postman.

Начальные знания мобильного тестирования.