Студентка средне специального учебного учреждения.

Имею навыки в создании логотипов, фирменных стилей, плакатов(культурных, рекламных), иллюстраций.

Могу так же помочь в коррекции изображений, фотографий, ретушь.

Владею программами Adobe Photoshop , Corel Draw, Pain Tool Sai, Gimp.

Рада любой работе!