Студентка средне специального учебного учреждения.
Имею навыки в создании логотипов, фирменных стилей, плакатов(культурных, рекламных), иллюстраций.
Могу так же помочь в коррекции изображений, фотографий, ретушь.
Владею программами Adobe Photoshop , Corel Draw, Pain Tool Sai, Gimp.
Рада любой работе!
Верстка полиграфии
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от $2
от 1 дня
#774
Фирменный стиль
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от $15
от 5 дней
#973
Наружная реклама
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от $12
от 3 дней
#1140
Дизайн продукции
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от $15
от 2 дней
#1401
Логотипы и Знаки
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от $12
от 1 дня
#3251