Необходимо разработать сервис-менеджер, реализованный на C++ как сервис NT, который бы управлял сервисами, реализованными как COM объекты. Подробное ТЗ вышлем заинтересовавшимся. Необходимые навыки: опыт написания сервисов NT, COM (ActiveX), опыт создания много поточных приложений, Win интерфейс ...