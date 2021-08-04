Перевожу русские, украинские и английские тексты

Владею русским, украинским и английским языками.

Могу перевести:

- Документы;

- Письма;

- Медицинские тексты;

- Деловая переписка;

- Новости;

- Тексты о путешествиях, моде, здоровье, кулинарии;

- Посты в соц. сети;

- Презентации;

- Аудио и видео файлы.

Русским и украинским владею с детства. Так же проходила курсы по английскому языку, закончила уровень Upper-Intermediate.

Часто была заграницей и поддерживала уровень английского языка. Почти год жила в США, где я улучшила свои навыки американского английского.

Я постараюсь сделать для Вас высококачественный перевод, поскольку дорожу своей репутацией.

Так же дополнительно занимають копирайтингом, рерайтингом и пишу продающие тексты. Проходила курсы.

Если у Вас есть текст/аудио/видео, которое Вам нужно перевести на языки, с которыми я работаю, пожалуйста, обращайтесь ко мне в любое время.

Мои контакты:

Gmail: [email protected]

Telegram/Viber: +380930286235

Удобные методы оплаты:

- ПриватБанк

- Western Union