Владею русским, украинским и английским языками.
Могу перевести:
- Документы;
- Письма;
- Медицинские тексты;
- Деловая переписка;
- Новости;
- Тексты о путешествиях, моде, здоровье, кулинарии;
- Посты в соц. сети;
- Презентации;
- Аудио и видео файлы.
Русским и украинским владею с детства. Так же проходила курсы по английскому языку, закончила уровень Upper-Intermediate.
Часто была заграницей и поддерживала уровень английского языка. Почти год жила в США, где я улучшила свои навыки американского английского.
Я постараюсь сделать для Вас высококачественный перевод, поскольку дорожу своей репутацией.
Так же дополнительно занимають копирайтингом, рерайтингом и пишу продающие тексты. Проходила курсы.
Если у Вас есть текст/аудио/видео, которое Вам нужно перевести на языки, с которыми я работаю, пожалуйста, обращайтесь ко мне в любое время.
Мои контакты:
Gmail: [email protected]
Telegram/Viber: +380930286235
Удобные методы оплаты:
- ПриватБанк
- Western Union