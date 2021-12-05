Всем душевный привет 👋!
Я Инга. Разрабатываю индивидуальный дизайн, учитывая интересы заказчика! Я кайфую от своей работы и именно поэтому вкладываю в нее частичку своей души. Постоянно совершенствую свои навыки и держу знания в актуальном состоянии.
Опоры, на которых строится моя работа:
⚡ Соблюдение сроков
⚡ Заинтересованность и вовлеченность в проект
⚡ Понимание заказчика
⚡ Высокое качество
Мои инструменты:
Figma:
▪Разработка продающего дизайна лендинга
▪ Дизайн интернет-магазина с удобным интерфейсом, включая страницу товара, корзину, pop-up
▪ Дизайн интерфейсов, дэшбордов
▪ Создание прототипов
▪ Адаптивы (создание дизайна для планшета, смартфона)
▪ Баннеры
▪ Обложки для YouTube, посты для Instagram
Tilda:
▪ Дизайн и верстка сайта с нуля
▪ Создание анимации для сайта
▪ Перенос дизайна сайта на платформу
▪ Подключение или перенос вашего домена
❗ Важно
Я спокойно отношусь ко всем правкам и делаю их абсолютно бесплатно. Для меня важно чтобы вы остались довольны финальным результатом и ушли уже с готовым дизайном или даже рабочим сайтом!
Связь лично со мной:
E-mail: [email protected]
👍 Качественный, продуманный дизайн в срок 👍
Портфолио
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