Индивидуальный дизайн сайтов.

Всем душевный привет 👋!

Я Инга. Разрабатываю индивидуальный дизайн, учитывая интересы заказчика! Я кайфую от своей работы и именно поэтому вкладываю в нее частичку своей души. Постоянно совершенствую свои навыки и держу знания в актуальном состоянии.

Опоры, на которых строится моя работа:

⚡ Соблюдение сроков

⚡ Заинтересованность и вовлеченность в проект

⚡ Понимание заказчика

⚡ Высокое качество

Мои инструменты:

Figma:

▪Разработка продающего дизайна лендинга

▪ Дизайн интернет-магазина с удобным интерфейсом, включая страницу товара, корзину, pop-up

▪ Дизайн интерфейсов, дэшбордов

▪ Создание прототипов

▪ Адаптивы (создание дизайна для планшета, смартфона)

▪ Баннеры

▪ Обложки для YouTube, посты для Instagram

Tilda:

▪ Дизайн и верстка сайта с нуля

▪ Создание анимации для сайта

▪ Перенос дизайна сайта на платформу

▪ Подключение или перенос вашего домена

❗ Важно

Я спокойно отношусь ко всем правкам и делаю их абсолютно бесплатно. Для меня важно чтобы вы остались довольны финальным результатом и ушли уже с готовым дизайном или даже рабочим сайтом!

Связь лично со мной:

Сайт-портфолио

Telegram

E-mail: [email protected]

👍 Качественный, продуманный дизайн в срок 👍