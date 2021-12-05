IngaVasilyeva

Инга Васильева IngaVasilyeva

 
33 года
3 года на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Индивидуальный дизайн сайтов.

Всем душевный привет 👋!

Я Инга. Разрабатываю индивидуальный дизайн, учитывая интересы заказчика! Я кайфую от своей работы и именно поэтому вкладываю в нее частичку своей души. Постоянно совершенствую свои навыки и держу знания в актуальном состоянии.

Опоры, на которых строится моя работа:

Соблюдение сроков

Заинтересованность и вовлеченность в проект

Понимание заказчика

Высокое качество

Мои инструменты:

Figma:

▪Разработка продающего дизайна лендинга

▪ Дизайн интернет-магазина с удобным интерфейсом, включая страницу товара, корзину, pop-up

▪ Дизайн интерфейсов, дэшбордов

▪ Создание прототипов

▪ Адаптивы (создание дизайна для планшета, смартфона)

▪ Баннеры

▪ Обложки для YouTube, посты для Instagram

Tilda:

▪ Дизайн и верстка сайта с нуля

▪ Создание анимации для сайта

▪ Перенос дизайна сайта на платформу

▪ Подключение или перенос вашего домена

❗ Важно

Я спокойно отношусь ко всем правкам и делаю их абсолютно бесплатно. Для меня важно чтобы вы остались довольны финальным результатом и ушли уже с готовым дизайном или даже рабочим сайтом!

Связь лично со мной:

Сайт-портфолио

Telegram

E-mail: [email protected]

👍 Качественный, продуманный дизайн в срок 👍

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Отзывы заказчиков

guest_16536673125338
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Сайт
Инга, спасибо за работу! Сайт получился таким, как я и хотела. Локонично и по делу. Все доработки выполнялись быстро. Спасибо, что всё объясняли. С Вам очень приятно работать)
Очень рада была сотрудничеству. Вся необходимая информация предоставлялась быстро и максимально доступно. Общение супер приятное. Благодарю.
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guest_16384343861657
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Заказ сайта для личного блога о путешествиях и инвестициях
Tilda
Отлично проделанная работа, сроки соблюдены,пожелания учитывались! Спасибо! Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество! Приятное общение, мгновенная обратная связь
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