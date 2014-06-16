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- Имитация рисунка мягким карандашом.505 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
9 лет назад
Работа выполнена. Исполнитель хороший ! рекомендую !
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую.
$12
10 баллов
9 лет назад
Результатом работы полностью доволен. Сделано то, что я и хотел, причем так, будто были прочитаны мои мысли))! Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно было работать. Задание описал внятно, подробно, оплатил сразу по выполнении, ни капризов, ни придирок, приветливый и доброжелательный тон. Рекомендую однозначно.
$2
9 баллов
10 лет назад
качественно и быстро все было нарисовано. будем еще работать
Ответный отзыв
Нормальный заказчик. Работа - оплата. С соблюдением договорённостей.
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга