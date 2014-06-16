IngaZayonz

Елизавета IngaZayonz

 
40 летРоссия/Новосибирск
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Рисую от руки и в векторе.
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Отзывы заказчиков
Andris-art
Андрей 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
9 баллов
9 лет назад
Обработка фото
Работа выполнена. Исполнитель хороший ! рекомендую !
Хороший заказчик, рекомендую.
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imhvost
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$12
10 баллов
9 лет назад
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Результатом работы полностью доволен. Сделано то, что я и хотел, причем так, будто были прочитаны мои мысли))! Рекомендую!
Приятно было работать. Задание описал внятно, подробно, оплатил сразу по выполнении, ни капризов, ни придирок, приветливый и доброжелательный тон. Рекомендую однозначно.
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cubix
41 годЛатвия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$2
9 баллов
10 лет назад
Нарисовать руки
качественно и быстро все было нарисовано. будем еще работать
Нормальный заказчик. Работа - оплата. С соблюдением договорённостей.
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Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга