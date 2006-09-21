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Игорь
Ingr
Ingr
51 год
Беларусь
/
Минск
17 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
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558 просмотров
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Игорь Салик
salmeer
47 лет
Украина
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
2 отзыва
$0
10 баллов
17 лет назад
Java скрипт
Приятно работать с профессиналом. В следующий раз буду сразу обращаться к Вам. Большое спасибо! с ув. Игорь
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