Суперпрограммер! Спасибо большое! Я очень доволен, код на РНР с которым я возился неделю сделал согласно моих требований меньше чем за день и качественно. На моем хостинге запустился сразу. Спасибо! если у Вас проблемы с РНР - этот парень то что Вам нужно. Рекомендую всем.