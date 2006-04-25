Небольшой скрипт на JAVA SCRIPT Смысл: Есть предположим ссылка Нужно средствами JAVA SCRIPT направить пользователя по этой ссылке, НО!!! Но самое главное, чтобы в эту ссылку он предварительно подставил значение свое значение И !!! и все это без перезагрузки страницы Что-то ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходим прогон 25 однотипных сайта через сервис 1ps.ru Каталоги уже выбраны, описания составлены, необходим только прогон. Условие - необходима хорошая скорость интернета, тогда прогнать можно за 3-4 часа. Оплата по договоренности, работы немного потому денег тоже.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт15 лет назад
Создание flash анимации из JPEG фото Три картинки - три flash Необходимо сделать два логотипа размером примерно 234х120 из foto_1 foto_2 Из foto_3 нужно сделать логотип 468х60 Для сайта подшипников Т.е получается два пректа Перквый - два ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
JAVA Скрипт корзины. Я знаю РНР, сайт на котором она будет установлена - на РНР. Все что необходимо: тут - http://www.fatfreecart.com/ Эта ява корзина практически то что надо. Только она там вся на ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт16 лет назад
Создание flash анимации из JPEG фото для сайта По поводу анимации. Смысл вот в чем. На основании данного рисунка нужно создать флеш основу для сайта. Т.Е. Всего 5 основных разделов. 1. Анимация с добавлением животных на картинку. - При ...Веб-программирование33 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $5
Нужно следующее: 1) отправить запрос на сервер и получить ответ в xml! 2) Разобрать и отобразить ответ в виде страницы с товарами. Пример запроса и ответа в файле: URL для передачи запроса: http://shop.digiseller.ru/xml/agent_goods.asp Метод: POST Формат запроса: 29532 Параметры запроса: название назначение примечание id_group идентификатор группы: 29532 целое число page номер ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходима помощь в написании РНР кода. Задача: На сайте в качестве базы данных используются файлы. (Данные - гостевая книга) Структура записи ($name|$mess|$url) Структура вывода: таблица с сообщениями с постраничной разбивкой Необходимо: 1. Извлечь данные из файла в массив. 2. Произвести листинг ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется разработка логотипа для сайта и компании Размеры попорционально названию ГОФРА-СТИЛЬ ЗАПОРОЖЬЕ Сфера - производство упаковки из картонаЛоготипы и Знаки50 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется создание корзины для интернет магазина средствами PHP и AJAX/ Корзина такая точно как и на http://3mp3.ru/ru только без авторизации, основана на куки здесь нужна подгрузка данных в браузер. Суть. Значок моя корзина - $ 0,00 Как только кликнули на ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт17 лет назад
java скрипт. Суть: Автоматический расчет в браузере суммы оплаты. Например: минимальный шаг 0,05 ВМЗ При нажатии на определенную картинку (увеличить) сумма увеличивается на 0,05 при нажатиии на картинку уменшить - уменшается на заданный шаг. Изменить числа вручную нельзя. Далее: форма checkbox/ ниже следует ...Веб-программирование15 заявокЗавершен17 лет назад
Создание динамического дерева меню средствами РНР Требование: меню дерева каталога ("раскладушка" на рнр без использования ява) При нажатии раскрывается нижнее и т.д. Так точно и сворачивается. При загрузке пишет "Загрузка ..." Насколько это реально средствами РНР и ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Нужно следующее: 1) отправить запрос на сервер и получить ответ в xml! URL для передачи запроса: http://shop.digiseller.ru/xml/statistics.asp Метод: POST Формат запроса: 3BF4A57A-41B9-41B9-BB22-0F062C4B257B пример xml ответа: http://shop.digiseller.ru/xml/test_statistics.asp 2) отобразить полученный xml ответ 3) я в этом не разбираюсь, но все ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад