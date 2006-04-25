salmeer

Игорь Салик salmeer

 
47 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
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  • Java скрипт

    Небольшой скрипт на JAVA SCRIPT Смысл: Есть предположим ссылка Нужно средствами JAVA SCRIPT направить пользователя по этой ссылке, НО!!! Но самое главное, чтобы в эту ссылку он предварительно подставил значение свое значение И !!! и все это без перезагрузки страницы Что-то ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Прогон 25 однотипных сайта через сервис 1ps.ru

    Необходим прогон 25 однотипных сайта через сервис 1ps.ru Каталоги уже выбраны, описания составлены, необходим только прогон. Условие - необходима хорошая скорость интернета, тогда прогнать можно за 3-4 часа. Оплата по договоренности, работы немного потому денег тоже.

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание flash анимации из JPEG фото

    Создание flash анимации из JPEG фото Три картинки - три flash Необходимо сделать два логотипа размером примерно 234х120 из foto_1 foto_2 Из foto_3 нужно сделать логотип 468х60 Для сайта подшипников Т.е получается два пректа Перквый - два ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Cкрипт корзины

    JAVA Скрипт корзины. Я знаю РНР, сайт на котором она будет установлена - на РНР. Все что необходимо: тут - http://www.fatfreecart.com/ Эта ява корзина практически то что надо. Только она там вся на ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание flash анимации из JPEG фото

    Создание flash анимации из JPEG фото для сайта По поводу анимации. Смысл вот в чем. На основании данного рисунка нужно создать флеш основу для сайта. Т.Е. Всего 5 основных разделов. 1. Анимация с добавлением животных на картинку. - При ...

    Веб-программирование33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Отправить запрос на сервер и получить ответ в xml.

    $5

    Нужно следующее: 1) отправить запрос на сервер и получить ответ в xml! 2) Разобрать и отобразить ответ в виде страницы с товарами. Пример запроса и ответа в файле: URL для передачи запроса: http://shop.digiseller.ru/xml/agent_goods.asp Метод: POST Формат запроса: 29532 Параметры запроса: название назначение примечание id_group идентификатор группы: 29532 целое число page номер ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Небольшой скрипт (часть кода) РНР

    Необходима помощь в написании РНР кода. Задача: На сайте в качестве базы данных используются файлы. (Данные - гостевая книга) Структура записи ($name|$mess|$url) Структура вывода: таблица с сообщениями с постраничной разбивкой Необходимо: 1. Извлечь данные из файла в массив. 2. Произвести листинг ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание корзины

    Требуется создание корзины для интернет магазина средствами PHP и AJAX/ Корзина такая точно как и на http://3mp3.ru/ru только без авторизации, основана на куки здесь нужна подгрузка данных в браузер. Суть. Значок моя корзина - $ 0,00 Как только кликнули на ...

    PHPAjax
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Java скрипт

    java скрипт. Суть: Автоматический расчет в браузере суммы оплаты. Например: минимальный шаг 0,05 ВМЗ При нажатии на определенную картинку (увеличить) сумма увеличивается на 0,05 при нажатиии на картинку уменшить - уменшается на заданный шаг. Изменить числа вручную нельзя. Далее: форма checkbox/ ниже следует ...

    Веб-программирование15 заявок
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание динамического меню средствами РНР

    Создание динамического дерева меню средствами РНР Требование: меню дерева каталога ("раскладушка" на рнр без использования ява) При нажатии раскрывается нижнее и т.д. Так точно и сворачивается. При загрузке пишет "Загрузка ..." Насколько это реально средствами РНР и ...

    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • 1. Отправить запрос на сервер и получить ответ в xml. 2. Отобраз. ответ ср.

    $50

    Нужно следующее: 1) отправить запрос на сервер и получить ответ в xml! URL для передачи запроса: http://shop.digiseller.ru/xml/statistics.asp Метод: POST Формат запроса: 3BF4A57A-41B9-41B9-BB22-0F062C4B257B пример xml ответа: http://shop.digiseller.ru/xml/test_statistics.asp 2) отобразить полученный xml ответ 3) я в этом не разбираюсь, но все ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
coolbit
Семен 
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Небольшой скрипт (часть кода) РНР
Хороший заказчик :) Не надоедает и не подгоняет. Очень понравилось как составляет задания. Подробно расписывает и объясняет, что нужно сделать. Не нужно думать и угадывать, что у него на уме. В общем, оставил после себя только положительное впечатление.
Суперпрограммер! Спасибо большое! Я очень доволен, код на РНР с которым я возился неделю сделал согласно моих требований меньше чем за день и качественно. На моем хостинге запустился сразу. Спасибо! если у Вас проблемы с РНР - этот парень то что Вам нужно. Рекомендую всем.
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krab
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
18 лет назад
1. Отправить запрос на сервер и получить ответ в xml. 2. Отобраз. ответ ср.
Любезный в общении человек, с деньгами не подвел - что очень приятно! В целом мнение положительное +10
Супер! Очень хорошая профессиональная работа. Я очень доволен. Большое спасибо.
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