Верный сотрудник!Всегда качественная работа,довольный заказчик!!!
Привет, я Инна.
Помогу Вам с набором текста , редактированием, транскрибацией.
Имею хороший опыт в копирайтинге и рерайтинге.
Пишу простые, доступные и уникальные статьи, которые легко читаются всеми.
Имею высшее медицинское образование, по этому с написанием медицинских статей справлюсь легко, с другой тематикой так же.
Провожу анализ текста на уникальность.
Родным языком есть украинский, хорошо владею русским, английский язык средний уровень.
В работе заинтересована, работаю с энтузиазмом, выкладываюсь на максимум, быстро и качественно.
Буду рада сотрудничеству!