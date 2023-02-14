Верный сотрудник!Всегда качественная работа,довольный заказчик!!!

Привет, я Инна.

Помогу Вам с набором текста , редактированием, транскрибацией.

Имею хороший опыт в копирайтинге и рерайтинге.

Пишу простые, доступные и уникальные статьи, которые легко читаются всеми.

Имею высшее медицинское образование, по этому с написанием медицинских статей справлюсь легко, с другой тематикой так же.

Провожу анализ текста на уникальность.

Родным языком есть украинский, хорошо владею русским, английский язык средний уровень.

В работе заинтересована, работаю с энтузиазмом, выкладываюсь на максимум, быстро и качественно.

Буду рада сотрудничеству!