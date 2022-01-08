Дизайн LandingPage

Здравствуйте! Я веб-дизайнер, разрабатываю дизайн лендингов в Figma. Опыта пока не много, но я учусь, и делая дизайн стремлюсь к совершенству. Я не боюсь правок, работаю до полного согласования.

Создам по вашему техническому заданию уникальный дизайн Landing Page.

Работа состоит в несколько этапов:

1. Бриф, сбор информации (предпочтительно готовое ТЗ)

2. Анализирую конкурентов

3. Создание прототипа

4. Создание дизайна главного экрана (предоставлю несколько вариантов на выбор)

5. Создание дизайна Landing Page

6. Правки (при необходимости)

Всплывающие окна - бесплатно. Адаптивы оплачиваются отдельно.

Нужно для заказа:

Чтобы выполнить Ваш заказ мне необходимо от вас ТЗ (или заполненный бриф) и материалы для наполнения сайта: логотип (в формате png, если имеется), картинки, фото, заголовки, текст, уникальное торговое предложение, акции, и прочее.

Бриф для заказа

Обращайтесь! Уверена, сотрудничество будет продуктивным!!!