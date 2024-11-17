Дизайн и разработка сайтов

Здравствуйте!

Меня зовут Инна. Я UI/UX дизайнер.

Я предлагаю разработку продающего и при этом яркого, эмоционального дизайна сайтов в любой стилистике. Помогу вам максимально эффективно использовать бюджет, предложив оптимальный для вас вариант решения задачи.

Заказывая работу у меня, Вы можете быть уверенны в ее качестве. Я уважаю Вас и ваше время, поэтому всегда выполняю работу в оговоренный срок. Поручив проект мне, вы можете быть уверены, что он будет готов вовремя.

При поручении Вашего проекта мне, Вы гарантированно получаете:

- Проект «ручной работы» (никаких шаблонов в дизайне, все делаю с нуля)

- Удобный, крутой, современный дизайн

- Гарантии всех уровней

Моя основная специализация - ДИЗАЙН САЙТОВ. Дополнительно оказываю услуги по созданию

- Баннеров

- Визиток

- Флайеров

- Дизайна упаковки

Принципы моей работы:

- Находить особые решения даже самой типовой задаче

- Пошаговое согласование

- Соблюдение сроков

- Адекватная цена

- Всегда на связи