Здравствуйте!
Меня зовут Инна. Я UI/UX дизайнер.
Я предлагаю разработку продающего и при этом яркого, эмоционального дизайна сайтов в любой стилистике. Помогу вам максимально эффективно использовать бюджет, предложив оптимальный для вас вариант решения задачи.
Заказывая работу у меня, Вы можете быть уверенны в ее качестве. Я уважаю Вас и ваше время, поэтому всегда выполняю работу в оговоренный срок. Поручив проект мне, вы можете быть уверены, что он будет готов вовремя.
При поручении Вашего проекта мне, Вы гарантированно получаете:
- Проект «ручной работы» (никаких шаблонов в дизайне, все делаю с нуля)
- Удобный, крутой, современный дизайн
- Гарантии всех уровней
Моя основная специализация - ДИЗАЙН САЙТОВ. Дополнительно оказываю услуги по созданию
- Баннеров
- Визиток
- Флайеров
- Дизайна упаковки
Принципы моей работы:
- Находить особые решения даже самой типовой задаче
- Пошаговое согласование
- Соблюдение сроков
- Адекватная цена
- Всегда на связи