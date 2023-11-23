Inna_t07

Инна Трубчанинова Inna_t07

 
26 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Ваш надёжный помощник

Всем привет

Мое имя Инна.

Я работаю с текстами и переводами, так же являюсь активным пользователем социальных сетей.

Владею английским, украинским, русским языком.

Занимаюсь рерайтом, копирайтом, расшифровкой.

Я за постоянное сотрудничество

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Швидко та якісно виконане завдання
Приятно работать, все понятно и быстро
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