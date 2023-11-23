Ваш надёжный помощник

Всем привет

Мое имя Инна.

Я работаю с текстами и переводами, так же являюсь активным пользователем социальных сетей.

Владею английским, украинским, русским языком.

Занимаюсь рерайтом, копирайтом, расшифровкой.

Я за постоянное сотрудничество