Ваш надёжный помощник
Всем привет
Мое имя Инна.
Я работаю с текстами и переводами, так же являюсь активным пользователем социальных сетей.
Владею английским, украинским, русским языком.
Занимаюсь рерайтом, копирайтом, расшифровкой.
Я за постоянное сотрудничество
Портфолио
- Перевод статьи "Автотранспортное предприятие"7 просмотров
- Статья на тему "Автотранспортное предприятие"8 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Швидко та якісно виконане завдання
Ответный отзыв
Приятно работать, все понятно и быстро