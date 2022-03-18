Визуализация в 3d Max + Corona. Качественно, красиво, в соответствии с вашими пожеланиями

Меня зовут Лидия

В основном занимаюсь визуализацией интерьеров, но так же есть опыт и в работе с экстерьерами

Живу и работаю в Хабаровске

Стоимость:

- от 350р/м2

- помещение до 10м2 - фиксированная стоимость 3500р

Сроки и условия:

- на одно помещение в среднем 3 дня

- включены 2 круга правок на этапе черновых рендеров

- размер финального рендера 2000 пикселей по большей стороне

Ракурсы

- до 10м2 - 2-3 ракурса

- 10-30м2 - 4-7 ракурсов

- от 30 м2 - до 10 ракурсов

- дополнительный ракурс = 400 рублей

Техзадание должно включать:

- план помещения с размерами и расстановкой мебели

- план расположения освещения

- развертки стен с высотами

- детальная информация по мебели и другому наполнению

- изображения материалов

Оплата

- предоплата 50% (после обсуждения условий, ТЗ, сроков и так далее)

- остальные 50% после согласования черновых рендеров

Возможен договор с самозанятым (самозанятость оформлена)

Больше моих работ - по запросу