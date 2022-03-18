Меня зовут Лидия
В основном занимаюсь визуализацией интерьеров, но так же есть опыт и в работе с экстерьерами
Живу и работаю в Хабаровске
Стоимость:
- от 350р/м2
- помещение до 10м2 - фиксированная стоимость 3500р
Сроки и условия:
- на одно помещение в среднем 3 дня
- включены 2 круга правок на этапе черновых рендеров
- размер финального рендера 2000 пикселей по большей стороне
Ракурсы
- до 10м2 - 2-3 ракурса
- 10-30м2 - 4-7 ракурсов
- от 30 м2 - до 10 ракурсов
- дополнительный ракурс = 400 рублей
Техзадание должно включать:
- план помещения с размерами и расстановкой мебели
- план расположения освещения
- развертки стен с высотами
- детальная информация по мебели и другому наполнению
- изображения материалов
Оплата
- предоплата 50% (после обсуждения условий, ТЗ, сроков и так далее)
- остальные 50% после согласования черновых рендеров
Возможен договор с самозанятым (самозанятость оформлена)
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